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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В парке «Лога» устранили последствия сильных ливней

происшествия

В парке «Лога» устранили последствия сильных ливней

Опубликовано

10 июня территория парка, который находится у подножия холмов, оказалась затоплена селевыми потоками.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июня – «ПИК». Стихия добавила проблем создателям и сотрудникам парка и очень огорчила жителей Ростовской области, которые успели полюбить это уникальное место досуга и отдыха. Последствия подтопления работники парка ликвидировали менее чем за сутки.

На данный момент парк продолжает работать в обычном режиме.

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