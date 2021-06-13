10 июня территория парка, который находится у подножия холмов, оказалась затоплена селевыми потоками.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июня – «ПИК». Стихия добавила проблем создателям и сотрудникам парка и очень огорчила жителей Ростовской области, которые успели полюбить это уникальное место досуга и отдыха. Последствия подтопления работники парка ликвидировали менее чем за сутки.

На данный момент парк продолжает работать в обычном режиме.