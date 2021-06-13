В Чемпионате Ростовской области по футболу Высшая лига на Кубок губернатора каменская команда ФК «Строитель» провела четыре матча, проиграв лишь в одном.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июня – «ПИК». Впервые за последнее десятилетие каменская футбольная команда приняла участие в Чемпионат Ростовской области по футболу среди мужских команд «Высшей лиги». 12 июня на стадионе «Прогресс» прошел матч с участием ФК «Строитель» и командой «Дончане» из Ростова. Каменчане начали игру в привычной атакующей манере и буквально с первых минут начали забивать в ворота соперников один гол за другим: в первом тайме 7 голов, из которых засчитали только пять. Но и этого хватило, чтобы повергнуть противника в состояние стагнации и безнадеги. Второй тайм ожидаемого оживления в стане «Дончан» не принес. Результат – еще три гола в ворота противника от «Строителей». Итог игры: 8:0 в пользу каменчан. Голы забили: В. Ушаков, А. Демагин, А. Семенов, С. Рубан, В. Титаренко, С. Скворцов. Напомним, в руководящий и тренерский состав ФК «Строитель» входят тренеры А. Коробченко, А. Зарянов, старший тренер Е. Михайлусов, начальник команды С. Шилин.

Турнир с участием тринадцати любительских команд стартовал 24 апреля, а финиширует 23 октября.