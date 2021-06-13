Ветераны-пограничники передали Каменску копию знамени, водруженного на рейхстаг в мае 45-го.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июня – «ПИК». В День России 12 июня Каменск принял участие во всероссийской героико-патриотической акции-эстафете «Знамя Победы». Торжественная церемония передачи знамени состоялась у памятника воинам-пограничникам на набережной. В мероприятии приняли участие пограничники Аксайского района и Каменска, представители ростовской общественной организации ветеранов пограничной службы «Граница», городской думы и администрации.

Инициаторами всероссийской акции стали ветераны-пограничники. Эстафета «Знамя Победы» стартовала 9 мая на Сахалине в городе Корсаков. В проекте примут участие более 30 Городов-героев и Городов воинской славы. Общая протяженность маршрута составит примерно 14 тысяч километров. 22 июня копию знамени, водруженного на рейхстаг в мае 45-го года, передадут в музей обороны Брестской крепости.