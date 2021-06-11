Наказание ждет уволенного в конце 2020 года, после объявления предприятия банкротом, директора ООО «Донэкс».



ДОНЕЦК, Ростовская область, 11 июня – «ПИК». Следственный отдел по г. Донецк следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, занимающегося производством экскаваторов. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату 91 работнику, имея для этого реальную финансовую возможность.

Сумма задолженности составила более 8 млн руб.

Обвиняемый признал вину и возместил половину указанной суммы. На его имущество наложен арест.