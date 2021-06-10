Грозовой фронт с дождем шквалистым ветром и градом накрыл Каменск-Шахтинский после полудня 10 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 июня — «ПИК». Первыми ощутили на себе все эти хляби небесные жители Юго-восточной части города — поселков Шахта 32, Шахта 17 и Шахтерского. Градины размером с крупные горошины обильно засыпали машины, тротуары, огороды.

Жители ул. Халтурина и пер. Красноармейского прислали в редакцию видео с последствиями этой стихии. Дождевая вода шуровала по сточной трубе со скоростью горной реки, а град прибил посадки на огородах. Спас их от уничтожения лишь укрывной материал.

Если верить Интернет сервису погоды Gismeteo очередная порция дождя с грозой и, возможно, градом, ожидается в Каменске к 18.00.