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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске выпал град размером с крупный горох

происшествия

В Каменске выпал град размером с крупный горох

Опубликовано

Грозовой фронт с дождем шквалистым ветром и градом накрыл Каменск-Шахтинский после полудня 10 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 июня — «ПИК». Первыми ощутили на себе все эти хляби небесные жители Юго-восточной части города — поселков Шахта 32, Шахта 17 и Шахтерского. Градины размером с крупные горошины обильно засыпали машины, тротуары, огороды.
Жители ул. Халтурина и пер. Красноармейского прислали в редакцию видео с последствиями этой стихии. Дождевая вода шуровала по сточной трубе со скоростью горной реки, а град прибил посадки на огородах. Спас их от уничтожения лишь укрывной материал.

В Каменске выпал град размером с крупный горох

Если верить Интернет сервису погоды Gismeteo очередная порция дождя с грозой и, возможно, градом, ожидается в Каменске к 18.00.

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