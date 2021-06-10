Цирковые из школы оригинального жанра «Трюк жизни» получили высшие оценки жюри на международном фестивале-конкурсе «Золотые россыпи талантов».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 июня – «ПИК». Конкурс, на который съехались участники с Юга России, ЛНР и ДНР проходило 6 июня в Белой Калитве. На суд жюри в номинации «Эстрадно-цирковое искусство» каменские цирковые представили четыре номера: «Тайны востока» (гимнастика), «Я лечу за тобой» (акробатика), «Пауки» (акробатика) и «Пираты» (жонглирование). По итогам выступления все постановки стали обладателями Гран-при. Руководителю «Трюка жизни» Кристине Берлизовой за подготовку учащихся вручены два благодарственных письма.