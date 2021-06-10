Приговор подсудимому Олегу Ефимову 10 июня огласили в Донецком городском суде. Процедура заняла более трех часов. Услышав вердикт судьи, подсудимый прослезился.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 июня – «ПИК». Напомним, что каменчанина Олега Ефимова, начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата городов Каменск-Шахтинский, Донецк, Каменского района Ростовской области обвиняли по трем статьям: в получении взятки, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Но виновным его признали только по одной статье — в получении взятки. Несмотря на это, суд посчитал невозможным назначение условного наказания.

В суде установлено, что весной 2017 года в Донецке указанный работник комиссариата получил от матери призывника 100 тыс. рублей за то, что утвердил фиктивную выписку из протокола заседания призывной комиссии, согласно которой призывник был признан ограниченно годным к службе и освобожден от призыва.

Судом обвиняемый признан виновным по ст. 290 ч. 3 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

Ближайшие 4 года Ефимов проведет в колонии общего режима, кроме того, 2 года ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями.

Период содержания Ефимова под стражей с 29 октября 2019 года будет учтен в срок наказания.

До вступления приговора в законную силу Ефимов останется под стражей.