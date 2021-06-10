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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону разрешили заполнять зрительные залы на 75 процентов

На Дону разрешили заполнять зрительные залы на 75 процентов

власть

На Дону разрешили заполнять зрительные залы на 75 процентов

Опубликовано

Новые изменения внесены в 272-е постановление регионального правительства и начнут действовать с 11 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 июня – «ПИК». Согласно новым послаблениям в режиме ограничений, с 11 июня зрительные залы в учреждениях культуры, театрах, кинозалах Ростовской области могут заполняться на 75 процентов. Также с 11 июня в кассах при обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции возобновляется продажа билетов. До этих изменений была разрешена 50-процентная заполняемость зала.

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Автор: 08.06.2021
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