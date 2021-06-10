Новые изменения внесены в 272-е постановление регионального правительства и начнут действовать с 11 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 июня – «ПИК». Согласно новым послаблениям в режиме ограничений, с 11 июня зрительные залы в учреждениях культуры, театрах, кинозалах Ростовской области могут заполняться на 75 процентов. Также с 11 июня в кассах при обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции возобновляется продажа билетов. До этих изменений была разрешена 50-процентная заполняемость зала.