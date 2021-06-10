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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мужчина, сбитый на объездной в Каменске, скончался в больнице

Тело дончанина пять дней пролежало в ванной

происшествия

Мужчина, сбитый на объездной в Каменске, скончался в больнице

Опубликовано

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло 9 июня в 21.16 на ул. Героев Пионеров.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 июня – «ПИК». По информации ОГИБДД Каменска, в районе дома № 71 на регулируемом пешеходном переходе водитель 1950 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 21120, допустил наезд на пешехода 1958 г.р., который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии на скорой был доставлен в ЦГБ Каменска. 10 июня, так и не придя в сознание, мужчина скончался.  

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