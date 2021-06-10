Авария произошла 10 июня около 14.00 на ул. Ростовской, сообщили в ГИБДД Донецка. Четырехлетняя девочка госпитализирована в ЦГБ города.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 июня – «ПИК». Как рассказали госавтоинспекторы, 14-летний школьник управлял скутером, двигался он по ул. Ростовской. Не справившись с управлением, подросток сбил стоящую у края проезжей части девочку. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головы, ссадины.

Пострадавшую поместили в отделении травматологии ЦГБ.

Сотрудники ГИБДД напоминают о строгом соблюдении правил дорожного движения, особенно при управлении скутером. Родителям необходимо внимательно следить, чтобы их транспортными средствами не пользовались малолетние дети. К слову, управлять скутером разрешается не ранее 16 лет. Нарушения приводят к печальным последствиям и причинению травм пешеходам.