Новость, опубликованная в группе газеты «ПИК» в соцсети «ВКонтакте», о шершнях, обитающих возле пня на ул. Украинской, 92, не осталась незамеченной. На фото к заметке каменчане опознали осу сколию, занесенную в Красную книгу Воронежской области и Украины.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 июня — «ПИК». А поэтому уничтожать сколию нельзя. Сколия — это родственник осы, но менее агрессивное насекомое для человека. Нападает на людей она только в крайнем случае в целях обороны.

Сколии, или гигантские осы, являются одиночками, не создают семей и ульев. Для размножения они используют жуков-носорогов, хрущей, бронзовок и других пластинчатоусых жуков, в которых откладывают яйцо. Вылупившись из яйца, личинка будущей сколии поедает жертву за 10-12 дней, оставляя от нее лишь оболочку.

Укус сколии менее опасен для человека — яд не такой токсичный, как, например, у осы или шершня, но может быть очень болезненным: насекомое не только жалит, но и может укусить жвалами. Поэтому во избежание тяжелой аллергической реакции место укуса следует промыть под проточной водой с мылом и принять противоаллергическое средство.