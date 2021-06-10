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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане опознали в «шершне» сколию гигантскую из Красной книги

Каменчане ищут спасения от шершней

общество

Каменчане опознали в «шершне» сколию гигантскую из Красной книги

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Новость, опубликованная в группе газеты «ПИК» в соцсети «ВКонтакте», о шершнях, обитающих возле пня на ул. Украинской, 92, не осталась незамеченной. На фото к заметке каменчане опознали осу сколию, занесенную в Красную книгу Воронежской области и Украины.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 июня — «ПИК». А поэтому уничтожать сколию нельзя. Сколия — это родственник осы, но менее агрессивное насекомое для человека. Нападает на людей она только в крайнем случае в целях обороны.

Каменчане опознали в «шершне» сколию гигантскую из Красной книги

Сколии, или гигантские осы, являются одиночками, не создают семей и ульев. Для размножения они используют жуков-носорогов, хрущей, бронзовок и других пластинчатоусых жуков, в которых откладывают яйцо. Вылупившись из яйца, личинка будущей сколии поедает жертву за 10-12 дней, оставляя от нее лишь оболочку.
Укус сколии менее опасен для человека — яд не такой токсичный, как, например, у осы или шершня, но может быть очень болезненным: насекомое не только жалит, но и может укусить жвалами. Поэтому во избежание тяжелой аллергической реакции место укуса следует промыть под проточной водой с мылом и принять противоаллергическое средство.

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