Сегодня утром медикам пришлось вызвать сотрудников Росгвардии к поликлинике № 1 – шум подняла толпа посетителей, у которых кончилось терпение в ожидании приема.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 9 июня – «ПИК». По рассказам очевидцев, уже длительно время из-за пандемии люди занимают очереди в кабинеты на улице – их пропускают в здание поликлиники по 2-4 человека. Остальные часами не могут попасть внутрь, чтобы сдать анализы, пройти в регистратуру или в процедурный кабинет. Некоторые пациенты просто не в состоянии провести на ногах столько времени.

Люди нервничают, нарастает напряжение, они осаждают крыльцо и стремятся быстрее попасть в здание. Начинается словесная перепалка, и никто уже не думает о социальной дистанции.

В WhatsApp-группе «Проблемные вопросы Донецка» появилось видео столпотворения у поликлиники, куда приехали несколько правоохранителей.

Главврач ЦГБ Н. Сосна отметила, что медики «вынуждены разделять потоки пациентов, вынуждены требовать от пациентов соблюдения дистанционного и масочного режима, прихода в поликлинику к назначенному времени…», сегодня «в адрес медицинских работников посыпались угрозы о физической расправе, ненормативная лексика, они были вынуждены вызвать сотрудников Росгвардии».

Между тем заболеваемость ковид-19 в Донецке оценивается как высокая, он наряду с городами Зверево и Гуково остается в «красной» зоне по уровню инфицирования и вакцинации населения согласно санитарной карте оперштаба региона. Губернатор уже распорядился принять меры.

Эта информация прозвучала 8 июня из уст главы донского управления Роспотребнадзора Евгения Ковалёва на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Было отмечено, что количество инфицированных ковид-19 в Донецке не снижается.

Губернатор Василий Голубев поручил заместителю Михаилу Корнееву изучить ситуацию с коронавирусом в Гуково, Донецке и других проблемных территориях. Причину глава региона увидел в ослаблении контроля за положением на местном уровне.

Не исключено, что в ближайшее время областные чиновники нанесут визит в моногород с проверкой масочного режима и соблюдения других эпидемических ограничений.

Последние, к слову, могут и ужесточить, если ситуация не изменится к лучшему.

Вместе с тем, если посмотреть статистику последней недели, суточный прирост заболевших ковид-19 в Донецке не так велик – всего от 2 до 4 человек (9 июня – 2, 8 июня – 1, 7 июня – 4, 6 июня – 0, 5 июня – 3, 4 июня – 4, 3 июня – 2).