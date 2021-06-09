Соревнования, в которых приняли участие спортсмены из СШОР № 1, проходили с 5 по 7 июня в Краснодаре.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 июня – «ПИК». На первенстве ЮФО среди юниоров и юниорок до 18 лет по легкой атлетике каменские спортсмены выступали в составе сборной Ростовской области. По итогам состязаний в личном первенстве обладателями золота стали: в беге на 110 м с барьерами Ярослав Воротников, в толкании ядра — Александра Милюкова. Ребята занимаются у тренера Сергея Каргина. Серебро в тройном прыжке завоевал Александр Морозов. Этот спортсмен занимается под руководством тренера Сергея Назарова. В командном первенстве сборная РО стала обладательницей серебра.