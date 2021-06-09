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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанка Саадат Далгатова получила путевку на Олимпиаду

Каменчанка Саадат Далгатова получила путевку на Олимпиаду

спорт

Каменчанка Саадат Далгатова получила путевку на Олимпиаду

Каменчанка Саадат Далгатова получила путевку на Олимпиаду

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7 июня в Париже прошли полуфиналы и решающие поединки мини-турнира для боксеров. Именно по итогам этих противостояний были разыграны последние олимпийские путевки.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 июня — «ПИК». Основное внимание было приковано к боям россиян Светланы Солуяновой (до 51 кг), Имама Хатаева (до 81 кг) и Саадат Далгатовой (до 69 кг), которые боролись за последние лицензии. В весе до 51 кг и до 81 кг в Париже разыгрывались по шесть путевок, а в категории до 69 кг у женщин – пять. Соответственно, Солуяновой и Хатаеву было необходимо выигрывать в одном поединке мини-турнира, а Далгатовой – в двух.

Каменчанка Саадат Далгатова получила путевку на Олимпиаду

Накануне двукратный призер чемпионатов мира, пятикратная чемпионка России Далгатова раздельным решением судей (4:1) одолела участницу чемпионата мира-2019 Ани Овсепян из Армении, а в понедельник наша спортсменка единогласным решением судей победила триумфатора Европейских игр — 2019 Каролину Кошевскую из Польши и смогла завоевать олимпийскую лицензию.
Олимпиада в Токио начнется 23 июля.

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