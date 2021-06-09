Пень, в котором поселились эти опасные насекомые, расположен возле дома № 92 на ул. Украинской, неподалеку от Дома ребенка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 июня — «ПИК». В редакцию «ПИКа» об этой находке сообщила каменчанка Ольга Антонова. Каждый день ей приходится проходить мимо опасного пня. Прежде чем звонить в редакцию, женщина сообщила о рое шершней, гнездо которых, вероятно, находится в этом прогнившем пне, в Роспотребнадзор, Центр по борьбе с болезнями животных и отдел ЖКХ администрации. Во всех этих инстанциях от проблемы открестились.

Интересно, что попытка корреспондента «ПИКа» выяснить, какая же организация в Каменске обязана бороться с подобными проблемами, также не увенчалась успехом. Первым делом мы позвонили по телефону службы спасения 112. Там сообщение приняли, предположив, что в первую очередь этот вопрос должен решать отдел ЖКХ администрации. Начальник отдела ЖКХ Екатерина Савиных, в свою очередь, пояснила: на эти мероприятия в бюджете деньги не заложены. Финиш.

Чем же опасны эти похожие на пчел насекомые? Дело в том, что яд, который шершень впрыскивает своим жалом, для человека очень токсичен. У склонных к аллергии людей один укус шершня может вызывать сильнейшую аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке (ОК), в результате которого перекрываются дыхательные пути и наступает удушье. Дабы избежать этого состояния сразу после укуса врачи советуют принять антигистаминные (противоаллергические) препараты.

Пока городские власти думают, кто и как должен вытравливать не только клещей и личинок комаров, но и других опасных насекомых, в том числе и шершней, советуем обходить этот район города стороной, а местным жителям — запастись противоаллергическими препаратами.