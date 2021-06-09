С 9 июня автобус № 115, который отправляется от Локомотивного, в мкр. Лиховском будет ходить по новому маршруту.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 июня — «ПИК». С ул. Советской он свернет в пер. Максима Горького и остановится на углу ул. Ленина и пер. Строителей. Оттуда поедет по пер. Строителей и далее — по ул. Советской на выезд из микрорайона.

Изменения маршрута вызваны тем, что в пер. Садовом перекрыто автомобильное движение из-за капитального ремонта дороги.