12 и 13 июня с 9.00 до 14.00 у центрального рынка и на площадке перед гипермаркетом «Магнит» будут дежурить прививочные бригады.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 июня – «ПИК». Тем, кто решит воспользоваться возможностью привиться вне стен поликлиники ЦГБ в субботу и воскресенье, следует иметь при себе паспорт, полис и снилс. Напомним, по состоянию на 8 июня в Каменске привито: первой дозой – 9 906, второй – 6 958 человек. Вакцинация ведется тремя вакцинами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Всего в Каменск поступило 10 860 доз (21 820 доз на 2 этапа).