анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 9 июня
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 23-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Заброшку решено сносить. Недостроенный дом-фантом, который превратился в уродливую и опасную для города зону, разрешено снести, когда все дольщики вернут свои деньги. А денежный вопрос должен быть закрыт уже в этом году »2
- И еще один новый начальник. Важнейший микрорайон Каменска наконец обрел руководителя. /4-5
- Деревню «Гадюкино» смыло. Что хорошего сделал и что плохого натворил «сезон дождей». /2-3
- Доходы депутатов и чиновников Каменска. Персоны местной власти отчитались за 2020 год. »8-9
- Каменчанка едет на Олимпиаду в Токио. 7 июня в Париже прошли решающие поединки для боксеров, по итогам которых разыграны последние олимпийские путевки. /3
- Каменчан прививают тремя вакцинами. «ПИК» о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в городе. /3
- А вы требуете квитанцию за парковку? Сотрудники городской администрации внимательно отслеживали, всем ли паркующимся на платной стоянке возле центрального рынка выдают квитанцию и кому позволяют парковаться бесплатно. /7
- Мадам, у вас в детской ванне плесень! 123 протокола на родителей успели выписать сотрудники каменского отделения по делам несовершеннолетних (ПДН) в 2021 году. Эти люди, как решила комиссия, в той или иной степени плохо справляются со своими родительскими обязанностями. На самих же подростков за это время составлено 19 протоколов. Так и кто «сложнее» — подростки или их родители? /12
- Лицом к лицу змею не угадать. В редакцию поступила просьба от читательницы рассказать о том, какие змеи обитают в наших краях, как их отличить, чем опасны. Поскольку в теплое время года рептилии проявляют наибольшую активность, действительно есть риск с ними повстречаться. Как это сделать без последствий? «ПИК» разбирался. /13