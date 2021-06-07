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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Лучший папа в области живет в Донецке

Лучший папа в области живет в Донецке

спорт

Лучший папа в области живет в Донецке

Фото предоставили в Отделе культуры и спорта Донецка.

Лучший папа в области живет в Донецке

Опубликовано

Семья Анохиных из Донецка заняла второе место в финале регионального фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне». Папа Александр Анохин, мама Наталья, дочка Даша и дедушка Владимир Алексеевич, кроме 6 пройденных испытаний по нормативам своих возрастных групп, блестяще сдали недостающие дисциплины и получат золотые значки ГТО.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 7 июня  – «ПИК».  Областные соревнования прошли 5 июня в Ростове, в них участвовали семьи-победительницы муниципальных этапов. Дончане уступили лишь семье из Ростова-на-Дону, они обошли всех соперников в эстафете в многоборье.

Как рассказали «ПИКу» в отделе культуры и спорта Донецка, глава семьи Александр Анохин — член сборной города по армрестлингу, постоянный участник и призер различных региональных соревнований. В личном первенстве на этом фестивале А. назвали лучшим папой Ростовской области.

Даша учится в школе № 3, 65-летний дедушка Владимир Алексеевич ведет спортивный образ жизни. Во время всех испытаний спортсменов поддерживала младшая дочь Милана.

Участники соревнований состязались в беге на короткую дистанцию 30 м и длинную дистанцию 2-3 км, отжимались, подтягивались, выполняли наклоны, качали пресс. Результаты оценивали по 100-балльной таблице очков, в сумме дончане взяли серебро.

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