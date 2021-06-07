Утром 7 июня Вера Мишина, поднимаясь на виадук с объездной дороги на авто, едва не столкнулась с другой легковушкой, двигающейся на виадук с «креста». Обзор закрывали заросли караича.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 июня — «ПИК». В этот же день после обеда девушка вместе с друзьями поднялась на виадук и срезала все ветки сорняка, загораживающие обзор. Видео с молодежью, обрезающей заросли, случайные свидетели тут же выложили в соцсети.

Корреспонденту «ПИКа» удалось пообщаться с В. Мишиной.

То, что мы сделали, скоро все равно зарастет, — прокомментировала свой поступок девушка. — Очень жаль, что администрация города не видит этой проблемы.