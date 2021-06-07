В этом году математику для поступления в вузы сдавали 172 выпускника одиннадцатых классов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 июня – «ПИК». Единый госэкзамен по профильной математике в Каменске прошел штатно, без серьезных сбоев и нарушений. Об этом «ПИКу» сообщила заместитель начальника отдела гороо Татьяна Дениченко. В этом году ЕГЭ сдавали только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы. Для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрен резервный – 29 июня. Кстати, в этом году базовый экзамен был отменен. Выпускникам школ, не планирующим получать высшее образование, было предложено ЕГЭ вообще не сдавать, а вместо этого сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике.

Ранее, 3 июня, 317 каменских выпускников сдавали ЕГЭ по русскому языку. Испытание также прошло без нарушений. Результаты по этому предмету будут озвучены 22 июня, по математике – 23-го.