С 1 июня к обязанностям начальника сектора по местному самоуправлению мкр. Заводского приступил Евгений Кремнев.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 июня — «ПИК». Евгений Александрович родился в станице Егорлыкской Ростовской области. После окончания высшего военного учебного заведения в 1992 году он проходил службу в одной из воинских частей в Каменске. В 1995 году уволился из армии и остался жить в нашем городе. Женат, имеет двоих дочерей. До назначения на нынешнюю должность работал директором ООО «Альянс Юг Уголь».

Прием заводчан новый глава микрорайона ведет в будние дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.