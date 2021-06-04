Отмечать новогодние праздники россияне будут с 31 декабря по 9 января.

МОСКВА, 4 июня – «ПИК». 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума министр труда и социальной защиты Антон Котяков обнародовал новость о том, сколько продлятся новогодние каникулы у россиян в 2022 году.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе 2022 г. С учетом того что в 2022 году 31 декабря выпадает на субботу, оно априори будет нерабочим», – сказал А. Котяков в интервью ТАСС.

Кстати, глава ведомства пообещал рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря постоянным выходным.

Отвлечься от повседневных рабочих будней в 2022 году помогут и майские праздники: на 1 и на 9 мая придется по четыре выходных дня.

Напомним, что на следующей неделе нас также ждут удлиненные выходные в честь Дня России. В этом году праздник, который отмечается 12 июня выпадает на субботу, поэтому переносится на понедельник, 14 июня. Исходя из этого – 12, 13 и 14 июня будут нерабочими.