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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В беге и прыжках каменские спортсмены завоевали бронзу

спорт

В беге и прыжках каменские спортсмены завоевали бронзу

Опубликовано

Сборная команда СШОР № 1 заняла третье место на первенстве Ростовской области по легкой атлетике.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 июня – «ПИК». Лично-командные соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек средней возрастной категории проходили в конце мая на ростовском стадионе «Труд». В них приняли участие 20 сборных команд области. Каменск представляла сборная отделения легкой атлетики СШОР №1. Результаты получились следующими. Среди юношей в личном первенстве два первых места на дистанциях 100 и 200 м завоевал Никита Синибрюхов (тренер Александр Дюбин). 

Три первых места в прыжках в длину, тройном и беге на 100 м с барьерами завоевала Мария Солонченко, второй на дистанции 300 м с барьерами стала Дарья Храмцова (тренер Сергей Назаров). Два вторых места завоевал Максим Божко в беге на 110 и 300 м с барьерами (тренер Сергей Каргин). По итогам состязаний сборная СШОР №1 стала обладательницей бронзы первенства Ростовской области по легкой атлетике. 

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