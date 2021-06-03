Сборная команда СШОР № 1 заняла третье место на первенстве Ростовской области по легкой атлетике.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 июня – «ПИК». Лично-командные соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек средней возрастной категории проходили в конце мая на ростовском стадионе «Труд». В них приняли участие 20 сборных команд области. Каменск представляла сборная отделения легкой атлетики СШОР №1. Результаты получились следующими. Среди юношей в личном первенстве два первых места на дистанциях 100 и 200 м завоевал Никита Синибрюхов (тренер Александр Дюбин).

Три первых места в прыжках в длину, тройном и беге на 100 м с барьерами завоевала Мария Солонченко, второй на дистанции 300 м с барьерами стала Дарья Храмцова (тренер Сергей Назаров). Два вторых места завоевал Максим Божко в беге на 110 и 300 м с барьерами (тренер Сергей Каргин). По итогам состязаний сборная СШОР №1 стала обладательницей бронзы первенства Ростовской области по легкой атлетике.