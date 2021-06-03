3 июня сотрудники городской администрации следили за тем, чтобы парковщики выписывали квитанции за платную парковку всем, кто ею пользуется.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 июня — «ПИК». Как пояснил «ПИКу» начальник отдела экономики каменской администрации Евгений Дронов, с 1 июня работники администрации города начали мониторить взимание платы за парковку возле центрального рынка. Задача контролеров — убедиться, что объем денежных средств, собираемых сотрудниками парковки, соответствует сумме, поступающей в казну города. Поводом проверки стали, скорее всего, подозрения новых городских властей, что часть сборов оседает в чьих-то карманах. Проверка продлится до конца этой недели.

Напомним, курирует платную парковку возле центрального рынка городской департамент ЖКХ. В его обязанности входит изготовление квитанций за парковку, сбор платы и передача ее в городское казначейство.