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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На каменском рынке проверяют платную парковку

На каменском рынке проверяют платную парковку

транспорт

На каменском рынке проверяют платную парковку

На каменском рынке проверяют платную парковку

Опубликовано

3 июня сотрудники городской администрации следили за тем, чтобы парковщики выписывали квитанции за платную парковку всем, кто ею пользуется.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 июня — «ПИК». Как пояснил «ПИКу» начальник отдела экономики каменской администрации Евгений Дронов, с 1 июня работники администрации города начали мониторить взимание платы за парковку возле центрального рынка. Задача контролеров — убедиться, что объем денежных средств, собираемых сотрудниками парковки, соответствует сумме, поступающей в казну города. Поводом проверки стали, скорее всего, подозрения новых городских властей, что часть сборов оседает в чьих-то карманах. Проверка продлится до конца этой недели.
Напомним, курирует платную парковку возле центрального рынка городской департамент ЖКХ. В его обязанности входит изготовление квитанций за парковку, сбор платы и передача ее в городское казначейство.

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