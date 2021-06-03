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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

900 товаров на границе «забыли» указать в декларации

происшествия

900 товаров на границе «забыли» указать в декларации

Опубликовано

На таможенном посту МАПП «Донецк» в машине гражданина Украины нашли незадекларированные запчасти и краску для автомобилей на кругленькую сумму. Все это вывозили из Донецка.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 3 июня – «ПИК». По данным пресс-службы Южного таможенного управления, автомобиль Volkswagen Multivan под управлением 42-летнего гражданина Украины прибыл на таможенный пост со стороны России. 

При досмотре с применением инспекционно-досмотрового комплекса в салоне автомобиля и под задним сиденьем нашли незадекларированные товары – более 900 запасных частей и лакокрасочных материалов для ремонта и покраски автомобилей. Мужчина рассказал, что купил все это на авторынке в Ростове для ремонта автомобилей членов своей семьи.

900 товаров на границе «забыли» указать в декларации

С учетом количества данные предметы таможенниками не были отнесены к товарам для личного пользования. По факту их недекларирования возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. 

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