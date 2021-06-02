Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе детский лагерь открыл сезон

В Каменском районе детский лагерь открыл сезон

общество

В Каменском районе детский лагерь открыл сезон

В Каменском районе детский лагерь открыл сезон

Опубликовано

2 июня началась первая смена в детском оздоровительном лагере «Зоя Космодемьянская», что расположен в районе станицы Калитвенской.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июня — «ПИК». Лагерь открылся после капитального ремонта. По словам работников, оборудован он не хуже черноморского «Артека».
В связи с ограничениями по коронавирусу организованный сбор детей в Каменске и доставка в лагерь были отменены: каждый родитель доставлял своего ребенка самостоятельно. Дети сначала проходили медицинский фильтр, а затем поступали на территорию лагеря, где их уже и распределяли по отрядам согласно возрасту.
Известно, что в первую смену в «Зое Космодемьянской» отдохнут 180 детей в восьми отрядах.
Помимо этого лагеря, детей примут лагеря «Олег Кошевой» и «Сосна».

  • В Каменском районе детский лагерь открыл сезон
  • В Каменском районе детский лагерь открыл сезон
  • В Каменском районе детский лагерь открыл сезон
  • В Каменском районе детский лагерь открыл сезон
  • В Каменском районе детский лагерь открыл сезон
  • В Каменском районе детский лагерь открыл сезон
Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 июня

Автор: 01.06.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске появился новый детский футбольный клуб и игровое поле

спорт

В Каменске появился новый детский футбольный клуб и игровое поле

Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей

происшествия

Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей

Глава Каменска поздравил однополчан с Днем пограничника

общество

Глава Каменска поздравил однополчан с Днем пограничника

В Каменске открыли виртуальный концертный зал

культура

В Каменске открыли виртуальный концертный зал

Около хутора Хоботок Каменского района наворовали пластушки на 20 миллионов

происшествия

В суд направлено дело о воровстве пластушки в Каменском районе

Реклама
Вверх