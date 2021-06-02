2 июня началась первая смена в детском оздоровительном лагере «Зоя Космодемьянская», что расположен в районе станицы Калитвенской.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июня — «ПИК». Лагерь открылся после капитального ремонта. По словам работников, оборудован он не хуже черноморского «Артека».

В связи с ограничениями по коронавирусу организованный сбор детей в Каменске и доставка в лагерь были отменены: каждый родитель доставлял своего ребенка самостоятельно. Дети сначала проходили медицинский фильтр, а затем поступали на территорию лагеря, где их уже и распределяли по отрядам согласно возрасту.

Известно, что в первую смену в «Зое Космодемьянской» отдохнут 180 детей в восьми отрядах.

Помимо этого лагеря, детей примут лагеря «Олег Кошевой» и «Сосна».