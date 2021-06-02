Затопленные улицы города стали непреодолимым препятствием для пешеходов в среду 2 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июня — «ПИК». Больше других утопают в воде перекрестки ул. Щаденко и пер. Крупской, ул. Желябова и пер. Крупской, район «креста». Кроме того, дождь заполнил до отказа коммунальные раскопы на ул. Ворошилова, и нечистоты из коллектора вместе с дождевой водой вышли из берегов и потекли по дороге, по всей округе. Вонь перебила озон и накрыла весь микрорайон.

Безусловно, дождь — это благо: растениям в период роста он ой как нужен, подземным источникам пополнение. А вот для каменских дорог — такая погода травматична. Ямки, до которых не добрались дорожники, из-за потоков воды превратились в ямы — да еще скрытые под водой. Советуем ездить по городу осторожно. Дожди расписаны синоптиками на всю первую неделю июня.