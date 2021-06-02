Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Первый летний ливень чуть не смыл Каменск

Первый летний ливень чуть не смыл Каменск

ЖКХ

Первый летний ливень чуть не смыл Каменск

Первый летний ливень чуть не смыл Каменск

Опубликовано

Затопленные улицы города стали непреодолимым препятствием для пешеходов в среду 2 июня. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июня — «ПИК». Больше других утопают в воде перекрестки ул. Щаденко и пер. Крупской, ул. Желябова и пер. Крупской, район «креста». Кроме того, дождь заполнил до отказа коммунальные раскопы на ул. Ворошилова, и нечистоты из коллектора вместе с дождевой водой вышли из берегов и потекли по дороге, по всей округе. Вонь перебила озон и накрыла весь микрорайон.

Первый летний ливень чуть не смыл Каменск

Безусловно, дождь — это благо: растениям в период роста он ой как нужен, подземным источникам пополнение. А вот для каменских дорог — такая погода травматична. Ямки, до которых не добрались дорожники, из-за потоков воды превратились в ямы — да еще скрытые под водой. Советуем ездить по городу осторожно. Дожди расписаны синоптиками на всю первую неделю июня.

Первый летний ливень чуть не смыл Каменск

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 июня

Автор: 01.06.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске появился новый детский футбольный клуб и игровое поле

спорт

В Каменске появился новый детский футбольный клуб и игровое поле

Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей

происшествия

Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей

Глава Каменска поздравил однополчан с Днем пограничника

общество

Глава Каменска поздравил однополчан с Днем пограничника

В Каменске открыли виртуальный концертный зал

культура

В Каменске открыли виртуальный концертный зал

Около хутора Хоботок Каменского района наворовали пластушки на 20 миллионов

происшествия

В суд направлено дело о воровстве пластушки в Каменском районе

Реклама
Вверх