С 1 июля на пересечении улиц Луначарского и Заводской начнутся работы по замене ветхого участка трубопровода отопления и горячего водоснабжения.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июня — «ПИК». Проводить раскопки и менять трубы будет местное теплоснабжающее предприятие МУП «Тепло МРЗ».

На период проведения ремонта по мкр. Заводскому будет изменен маршрут движения общественного транспорта.

О том, по каким улицам автобусы №№ 5 и 25 будут объезжать раскопанный участок, станет известно ближе к концу июня.