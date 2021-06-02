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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дорогу возле рынка в Заводском скоро разроют

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ЖКХ

Дорогу возле рынка в Заводском скоро разроют

Фото из архива.

Дорогу возле рынка в Заводском скоро разроют

Опубликовано

С 1 июля на пересечении улиц Луначарского и Заводской начнутся работы по замене ветхого участка трубопровода отопления и горячего водоснабжения.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 июня — «ПИК». Проводить раскопки и менять трубы будет местное теплоснабжающее предприятие МУП «Тепло МРЗ».
На период проведения ремонта по мкр. Заводскому будет изменен маршрут движения общественного транспорта.
О том, по каким улицам автобусы №№ 5 и 25 будут объезжать раскопанный участок, станет известно ближе к концу июня.

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