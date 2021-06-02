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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дончанину дали три года за «пьяное» ДТП

Суды в Донецке ограничили работу из-за вируса

происшествия

Дончанину дали три года за «пьяное» ДТП

Опубликовано

Нетрезвый 56-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» стал виновником автоаварии, в которой пострадали два человека. Донецкий городской суд 2 июня вынес ему вердикт. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 июня – «ПИК». ДТП случилось год назад – 1 июня 2020-го на ул. Пролетарской в пос. Шевыревка.
По информации пресс-секретаря Донецкого горсуда Яны Королевой, было установлено, что гражданин М. на «Ладе Гранте» пересек сплошную линию разметки, на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в ВАЗ-21074, в котором были водитель и пассажир. Оба они получили телесные повреждения, причем первый – тяжкие. В суде М. был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, с отбыванием  наказания в колонии-поселении.
В силу приговор пока не вступил.

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