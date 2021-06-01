Димитриевскую часовню в честь Дмитрия Донского недавно возвели на территории действующего городского кладбища на средства местных предпринимателей Дмитрия Федотова и Автандила Бенделиани. А 1 июня, в день памяти святого благоверного князя Димитрия Донского, здесь состоялась первая литургия.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 июня – «ПИК». Теперь такое богослужение будет совершаться в этот день ежегодно.

Службу в престольный праздник возглавил благочинный приходов Донецкого округа иерей Владимир Татаркин, которому сослужил настоятель Свято-Успенского архиерейского подворья Донецка протоиерей Глеб Гладышев.

Прихожане молились о погребенных дончанах и живых, благодаря которым часовня построена.

По окончании службы священники совершили водосвятный молебен.

Так было положено начало богослужениям на территории погоста.