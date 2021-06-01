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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В новой часовне Донецка начались службы

В новой часовне Донецка начались службы

религия

В новой часовне Донецка начались службы

Опубликовано

Димитриевскую часовню в честь Дмитрия Донского недавно возвели на территории действующего городского кладбища на средства местных предпринимателей Дмитрия Федотова и Автандила  Бенделиани. А 1 июня, в день памяти святого благоверного князя Димитрия Донского, здесь состоялась первая литургия.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 июня – «ПИК». Теперь такое богослужение будет совершаться в этот день ежегодно.
Службу в престольный праздник возглавил благочинный приходов Донецкого округа иерей Владимир Татаркин, которому сослужил настоятель Свято-Успенского архиерейского подворья Донецка протоиерей Глеб Гладышев.
Прихожане молились о погребенных дончанах и живых, благодаря которым часовня построена.
По окончании службы священники совершили водосвятный молебен. 
Так было положено начало богослужениям на территории погоста. 

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Автор: 01.06.2021
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