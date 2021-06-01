Госжилинспекция составила рейтинг управляющих компаний Ростовской области за 1 квартал 2021 года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 мая — «ПИК». В него вошли 218 управляющих компаний из Ростова и других городов, а также районов области.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как количество обращений, выявленных нарушений, неисполненных предписаний, уклонений от проверок, составленных протоколов, а также площадь многоквартирных домов, которые находятся в управлении организаций. Чем меньше баллов набрала управляющая компания, тем качественнее она работала.

По данным рейтинга, УК «Каменская» и УК «Комфорт» оказались в числе 12 лучших, набрав 0,63 и 0,75 балла соответственно.

В тройке худших управляек оказались УК «Гестион» (5173 балла) и УК «Горизонт» (366 баллов) из г. Гуково, а также УК «Утренний бриз» (403 балла) из Таганрога.

Рейтинг размещен на официальном сайте Госжилинспекции области.