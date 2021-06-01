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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Работу каменских управляек оценили высоко

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ЖКХ

Работу каменских управляек оценили высоко

Работу каменских управляек оценили высоко

Опубликовано

Госжилинспекция составила рейтинг управляющих компаний Ростовской области за 1 квартал 2021 года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 мая — «ПИК». В него вошли 218 управляющих компаний из Ростова и других городов, а также районов области.
При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как количество обращений, выявленных нарушений, неисполненных предписаний, уклонений от проверок, составленных протоколов, а также площадь многоквартирных домов, которые находятся в управлении организаций. Чем меньше баллов набрала управляющая компания, тем качественнее она работала.
По данным рейтинга, УК «Каменская» и УК «Комфорт» оказались в числе 12 лучших, набрав 0,63 и 0,75 балла соответственно.
В тройке худших управляек оказались УК «Гестион» (5173 балла) и УК «Горизонт» (366 баллов) из г. Гуково, а также УК «Утренний бриз» (403 балла) из Таганрога.
Рейтинг размещен на официальном сайте Госжилинспекции области.

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