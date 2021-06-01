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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Прокуратура обязала администрацию Каменска навести порядок на кладбище

Дорогу к каменскому кладбищу строят заново
Фото из архива.

власть

Прокуратура обязала администрацию Каменска навести порядок на кладбище

Опубликовано

Каменская городская прокуратура в ходе проверки выявила нарушения закона о погребении и похоронном деле. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июня — «ПИК». Проверка показала, что на городских кладбищах не обеспечено соблюдение санитарных требований: отсутствуют площадки для сбора мусора, отсюда — множественные свалки. Кроме того, установлено, что администрацией города не создана похоронная служба для осуществления погребения, что лишает граждан возможности пользоваться бесплатными услугами в этой сфере. По всем нарушениям городской прокуратурой внесено представление в адрес администрации города. 

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