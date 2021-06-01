Каменская городская прокуратура в ходе проверки выявила нарушения закона о погребении и похоронном деле.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июня — «ПИК». Проверка показала, что на городских кладбищах не обеспечено соблюдение санитарных требований: отсутствуют площадки для сбора мусора, отсюда — множественные свалки. Кроме того, установлено, что администрацией города не создана похоронная служба для осуществления погребения, что лишает граждан возможности пользоваться бесплатными услугами в этой сфере. По всем нарушениям городской прокуратурой внесено представление в адрес администрации города.