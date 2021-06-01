31 мая на вододроме инженеры 11-й отдельной гвардейской бригады устроили для каменчан представление со стрельбой, шумовыми гранатами и демонстрацией силы настоящих военнослужащих и военной техники.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июня – «ПИК». На мероприятии присутствовал глава администрации Каменска Владимир Шевченко со своими заместителями. Зрителям были продемонстрированы тактико-специальные занятия с понтонными подразделениями — разведка водной преграды, форсирование водной преграды с применением десантной переправы на ПТС, паромной переправы ПММ и преодоление инженерных заграждений. Все это им предстоит показать на соревнованиях.

Отметим, в настоящее время на вододроме заканчивается подготовка военнослужащих к соревнованиям «Открытая вода» в рамках «АРМИ-2021». Военные отправятся на соревнования 6 июня.