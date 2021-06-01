Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования

Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования

общество

Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования

Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования

Опубликовано

31 мая на вододроме инженеры 11-й отдельной гвардейской бригады устроили для каменчан представление со стрельбой, шумовыми гранатами и демонстрацией силы настоящих военнослужащих и военной техники.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июня – «ПИК». На мероприятии присутствовал глава администрации Каменска Владимир Шевченко со своими заместителями. Зрителям были продемонстрированы тактико-специальные занятия с понтонными подразделениями — разведка водной преграды, форсирование водной преграды с применением десантной переправы на ПТС, паромной переправы ПММ и преодоление инженерных заграждений. Все это им предстоит показать на соревнованиях.
Отметим, в настоящее время на вододроме заканчивается подготовка военнослужащих к соревнованиям «Открытая вода» в рамках «АРМИ-2021». Военные отправятся на соревнования 6 июня.

  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
  • Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования
Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 июня

Автор: 01.06.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске на центральном пляже снесли туалет

ЖКХ

В Каменске на центральном пляже снесли туалет

В Каменске появился новый детский футбольный клуб и игровое поле

спорт

В Каменске появился новый детский футбольный клуб и игровое поле

В Донецк с Украины приплыли сигареты на 3 миллиона

происшествия

В Донецк с Украины приплыли сигареты на 3 миллиона

Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей

происшествия

Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей

Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда

транспорт

Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда

Реклама
Вверх