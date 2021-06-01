1 июня с городской набережной Каменска стартовала акция «Сплав памяти», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. Военнослужащих провожали каменчане.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 июня – «ПИК». Участники акции — военные 11-й инженерной бригады — будут двигаться по внутренним водным путям от Каменска до Волгограда в течение 20 суток. Остановятся в Белой Калитве, Усть-Донецке, Константиновске, Волгодонске и Приморске. Вначале проход будет осуществляться по реке Северский Донец, потом по Дону и завершится на Волго-Донском канале.

22 июня на территории памятника-ассамблеи «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане состоится заключительный этап акции, в которой примут участие четыре бригады.

Подробности в «ПИКе» от 2 июня.