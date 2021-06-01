анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 июня
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 22-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Паром ушел в поход. В 10 часов 50 минут 1 июня командир понтонно-переправочного батальона 11-й инженерной бригады получил приказ о начале водного перехода протяженностью 668 километров по внутренним водным путям от Каменска-Шахтинского до Волгограда »12-13
- Коммуналка подорожает через месяц. С 1 июля этого года ждем новые счета — предполагается, что в среднем тарифы вырастут на пять процентов /8
- Праймериз ЕР выиграла Светлана Пискунова. Бывший главврач Каменской ЦГБ возглавила областной список единороссов по результатам предварительного голосования за кандидатов в Госдуму РФ. »3, 5
- Пять лет за смерть на дороге. Каменский районный суд вынес приговор водителю, который насмерть сбил девушку в х. Груцинове. /3
- Сдвинул состав из 30 автомобилей. Известный рекордами силовой тяги донецкий атлет Дмитрий Нагорный протащил сцепку такси общей массой более тридцати тонн: металлические соединения дважды рвались, не выдерживая нагрузки. /15
- На свиноферме погибли 11 тысяч поросят. Ущерб от возгорания на свиноферме в х. Гусеве Каменского района оценивается в 50 миллионов рублей. /6
- Будут вам площадка, дорожка и две крыши. Этим летом в мкр. Заводском и в Каменске начнутся масштабные строительные работы, провести которые решили жители этих населенных пунктов. Деньги есть. /8
- На пляже — новый туалет. Судя по тому, как преобразился за последнюю неделю центральный городской пляж, можно убедиться: общественное порицание имеет силу. /9
- Новая дача: радость или головная боль? Дача, на которой хочется не только выращивать помидоры, но и жить круглый год, может стать источником проблем, причиной траты денег, времени и нервов, а то и сноса дома. Все это может случиться, есть документы на недвижимость не в порядке. /24, 25