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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Заводском латают ямы

В Заводском латают ямы

транспорт

В Заводском латают ямы

В Заводском латают ямы

Опубликовано

С 29 мая на ул. Троян и Строителей начали вырезать асфальт и латать ямы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 мая — «ПИК». Днем 31 мая местные жители отметили, что дорожники не поленились даже поставить знаки, предупреждающие о работах. 
Как ранее сообщал «ПИКу» замглавы по ЖКХ Николай Кудимов, в Заводском залатают около 1200 кв. м асфальтированных дорог на ул. Парковой, Строителей, Луначарского (возле рынка).
Ранее на нескольких улицах частного сектора, в том числе на ул. Луначарского, провели грейдирование и засыпали вечно грязные дороги щебнем. 

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