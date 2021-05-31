С 29 мая на ул. Троян и Строителей начали вырезать асфальт и латать ямы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 мая — «ПИК». Днем 31 мая местные жители отметили, что дорожники не поленились даже поставить знаки, предупреждающие о работах.

Как ранее сообщал «ПИКу» замглавы по ЖКХ Николай Кудимов, в Заводском залатают около 1200 кв. м асфальтированных дорог на ул. Парковой, Строителей, Луначарского (возле рынка).

Ранее на нескольких улицах частного сектора, в том числе на ул. Луначарского, провели грейдирование и засыпали вечно грязные дороги щебнем.