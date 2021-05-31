Каменская городская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении жителя Каменска, обвиняемого в умышленном повреждении автомобиля, принадлежащего его бывшей сожительнице.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 мая — «ПИК». В ходе следствия установлено, что мужчина приехал во двор, где стояла Mazda, и стал бить по машине ногами, ломать боковые зеркала, бить фары, а в лобовое стекло бросил камень. Суд признал каменчанина виновным в совершении инкриминируемого деяния по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы.

Поскольку мужчина на момент вынесения приговора уже был осужден за совершенные им ранее преступления, окончательное наказание составило 2 года и 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.