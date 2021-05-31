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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске мужчину осудили за испорченную «Мазду» бывшей возлюбленной

В Каменске мужчину осудили за испорченную «Мазду» бывшей возлюбленной

происшествия

В Каменске мужчину осудили за испорченную «Мазду» бывшей возлюбленной

Причиненный ущерб составил 54 тысячи рублей.

Опубликовано

Каменская городская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении жителя Каменска, обвиняемого в умышленном повреждении автомобиля, принадлежащего его бывшей сожительнице.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 мая — «ПИК». В ходе следствия установлено, что мужчина приехал во двор, где стояла Mazda, и стал бить по машине ногами, ломать боковые зеркала, бить фары, а в лобовое стекло бросил камень. Суд признал каменчанина виновным в совершении инкриминируемого деяния по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы. 

Поскольку мужчина на момент вынесения приговора уже был осужден за совершенные им ранее преступления, окончательное наказание составило 2 года и 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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