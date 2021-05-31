Восьмикратный чемпион России, двукратный серебряный призер первенства мира среди ветеранов Александр Ковач завоевал золото и серебро на чемпионате и первенстве Европы по гиревому спорту.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 мая – «ПИК». Международные соревнования по гиревому спорту, в котором приняли участие около 300 сильнейших спортсменов из 11 стран, проходили в Казани с 27 по 30 мая. В весовой категории «60-64 кг» в толчке по длинному циклу Александр Ковач совершил 106 подъемов за 10 минут. Результат оказался лучшим, и позволил спортсмену завоевать золото и стать чемпионом Европы. В двоеборье (толчок двух гирь по 16 кг и рывок гири левой и правой рукой) А. Ковач завоевал серебро, продемонстрировав 116 подъемов в толчке и 224 в рывке. Следующий этап в спортивной карьере знаменитого силача из Старой Станицы – выступление на чемпионате и первенстве мира в Будапеште.