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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Силач из Старой Станицы стал чемпионом Европы

Силач из Старой Станицы стал чемпионом Европы

спорт

Силач из Старой Станицы стал чемпионом Европы

Силач из Старой Станицы стал чемпионом Европы

Опубликовано

Восьмикратный чемпион России, двукратный серебряный призер первенства мира среди ветеранов Александр Ковач завоевал золото и серебро на чемпионате и первенстве Европы по гиревому спорту.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 мая – «ПИК». Международные соревнования по гиревому спорту, в котором приняли участие около 300 сильнейших спортсменов из 11 стран, проходили в Казани с 27 по 30 мая. В весовой категории «60-64 кг» в толчке по длинному циклу Александр Ковач совершил 106 подъемов за 10 минут. Результат оказался лучшим, и позволил спортсмену завоевать золото и стать чемпионом Европы. В двоеборье (толчок двух гирь по 16 кг и рывок гири левой и правой рукой) А. Ковач завоевал серебро, продемонстрировав 116 подъемов в толчке и 224 в рывке. Следующий этап в спортивной карьере знаменитого силача из Старой Станицы – выступление на чемпионате и первенстве мира в Будапеште.

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