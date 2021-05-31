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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бегуны из Донецка заняли пьедестал в регионе

Бегуны из Донецка заняли пьедестал в регионе
Фото предоставили в отделе культуры и спорта Донецка.

спорт

Бегуны из Донецка заняли пьедестал в регионе

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Медали разного достоинства привезли воспитанники донецкой спортшколы № 1 с первенства Ростовской области по легкой атлетике, прошедшего в Ростове 29-30 мая. В беге на разные дистанции состязались юноши и девушки до 16 лет.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 31 мая – «ПИК». Двенадцать дончан мерились силами и выносливостью с соперниками из 15 команд региона.
Как сообщили в отделе культуры и спорта Донецка, на дистанции 2000 м с препятствиями у девушек победителем первенства стала Алина Чепурко, а Дарина Хабарова завоевала бронзу.
На этой же дистанции у юношей первое  место взял Кирилл МишинСвятослав Жабин стал бронзовым призером. На самой длинной дистанции — 3000 м — оба снова стали победителями: золото забрал Кирилл с результатом 10.16,08, Святослав с результатом 10.19,17 прибежал вторым.
Алина Чепурко, Дарья Дорошкина и Дарина Хабарова на данной дистанции попали в десятку  сильнейших.
В беге на 800 м у юношей бронзу вырвал Илья Винниченко, Матвей Сажнев вошел в пятерку сильнейших.  Также в числе лучших на дистанции 400 м признана Дарья Дорошкина и Карина Бурдак  — в беге на 1500 м.
Все победители и призеры  тренируются под руководством  тренеров-преподавателей  ДЮСШ №1  Н.В. Чепурко и Н.А. Сажневой.

  • Бегуны из Донецка заняли пьедестал в регионе
  • Бегуны из Донецка заняли пьедестал в регионе
  • Бегуны из Донецка заняли пьедестал в регионе
  • Бегуны из Донецка заняли пьедестал в регионе
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