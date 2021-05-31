Медали разного достоинства привезли воспитанники донецкой спортшколы № 1 с первенства Ростовской области по легкой атлетике, прошедшего в Ростове 29-30 мая. В беге на разные дистанции состязались юноши и девушки до 16 лет.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 31 мая – «ПИК». Двенадцать дончан мерились силами и выносливостью с соперниками из 15 команд региона.

Как сообщили в отделе культуры и спорта Донецка, на дистанции 2000 м с препятствиями у девушек победителем первенства стала Алина Чепурко, а Дарина Хабарова завоевала бронзу.

На этой же дистанции у юношей первое место взял Кирилл Мишин, Святослав Жабин стал бронзовым призером. На самой длинной дистанции — 3000 м — оба снова стали победителями: золото забрал Кирилл с результатом 10.16,08, Святослав с результатом 10.19,17 прибежал вторым.

Алина Чепурко, Дарья Дорошкина и Дарина Хабарова на данной дистанции попали в десятку сильнейших.

В беге на 800 м у юношей бронзу вырвал Илья Винниченко, Матвей Сажнев вошел в пятерку сильнейших. Также в числе лучших на дистанции 400 м признана Дарья Дорошкина и Карина Бурдак — в беге на 1500 м.

Все победители и призеры тренируются под руководством тренеров-преподавателей ДЮСШ №1 Н.В. Чепурко и Н.А. Сажневой.