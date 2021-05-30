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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ветеран войны отметила 100-летний юбилей

Ветеран войны отметила 100-летний юбилей

общество

Ветеран войны отметила 100-летний юбилей

Опубликовано

29 мая Елене Владимировне Хорошковой исполнилось 100 лет. Во время войны она работала санитаркой в каменском военном госпитале.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 мая — «ПИК». Поздравить юбиляра пришли начальник Управления соцзащиты города Ольга Тарасова, начальник пресс-службы администрации города Нина Шаула, а также творческий коллектив ДК им. Гагарина и духовой оркестр 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисеппской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады. 

Известно, что в начале войны Елена Владимировна могла уехать в эвакуацию с предприятием, на котором тогда работала. Однако она не могла оставить в Каменске мать с шестью малолетними братьями и сестрами. Ветеран награждена орденом Жукова и орденом Отечественной войны второй степени.

  • Ветеран войны отметила 100-летний юбилей
  • Ветеран войны отметила 100-летний юбилей
  • Ветеран войны отметила 100-летний юбилей
  • Ветеран войны отметила 100-летний юбилей
  • Ветеран войны отметила 100-летний юбилей
  • Ветеран войны отметила 100-летний юбилей
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