29 мая Елене Владимировне Хорошковой исполнилось 100 лет. Во время войны она работала санитаркой в каменском военном госпитале.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 мая — «ПИК». Поздравить юбиляра пришли начальник Управления соцзащиты города Ольга Тарасова, начальник пресс-службы администрации города Нина Шаула, а также творческий коллектив ДК им. Гагарина и духовой оркестр 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисеппской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады.

Известно, что в начале войны Елена Владимировна могла уехать в эвакуацию с предприятием, на котором тогда работала. Однако она не могла оставить в Каменске мать с шестью малолетними братьями и сестрами. Ветеран награждена орденом Жукова и орденом Отечественной войны второй степени.