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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Епископ Симон наградил каменских медиков и священников за борьбу с ковидом

Епископ Симон наградил каменских медиков и священников за борьбу с ковидом
Фото с сайта Шахтинской епархии.

религия

Епископ Симон наградил каменских медиков и священников за борьбу с ковидом

Опубликовано

Медали Шахтинской епархии за особый труд в преодолении COVID-19 вручены 13 каменским медикам и трем священнослужителям.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 мая – «ПИК». Церемония награждения состоялась 29 мая в духовно-просветительском центре при Покровском кафедральном соборе в Шахтах. За неоценимый вклад в сохранение жизни и здоровья людей, заболевших COVID-19, епископ Шахтинский и Миллеровский Симон вручил два вида наград: медали «Патриаршая благодарность» и медали Шахтинской епархии III степени.
Медалями «Патриаршая благодарность» награждены: заведующая поликлиникой ЦГБ Алла Тимонина, врач реаниматолог ЦГБ Кетиван Гурцкая, врач инфекционист ЦГБ Андрей Попов, старший врач смены отделения скорой помощи Александр Пузанов, заведующий педиатрическим отделением ЦГБ Антон Чирлов, председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Шахтинской епархии, ответственный за окормление зараженных COVID-19 иерей Владислав Касьянов.
Медали «За усердные труды» III степени вручены: главному врачу ЦГБ Александру Некрасову, заместителю главного врача ЦГБ Роману Фурдину, медикам инфекционного отделения ЦГБ для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией: руководителю отделения, врачу акушеру-гинекологу Ивану Кудинову, врачу анестезиологу-реаниматологу Кириллу Каракуцу, старшей медсестре Анне Арутюновой, санитарке Наталье Тюфтяковой, сестре-хозяйке Раисе Мордовец, палатной медсестре Наталье Кленниковой. Также медалью «За усердные труды» III степени награждены настоятель храма Всех святых, в земле Русской просиявших протоиерей Виталий Крейдич, клирик Свято-Троицеокго храма иеромонах Серафим (Сенченко).

  • Епископ Симон наградил каменских медиков и священников за борьбу с ковидом
  • Епископ Симон наградил каменских медиков и священников за борьбу с ковидом
  • Епископ Симон наградил каменских медиков и священников за борьбу с ковидом
  • Епископ Симон наградил каменских медиков и священников за борьбу с ковидом
  • Епископ Симон наградил каменских медиков и священников за борьбу с ковидом
  • Епископ Симон наградил каменских медиков и священников за борьбу с ковидом
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