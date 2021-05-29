Предприниматель несколько лет незаконно добывал песчаник в живописном месте недалеко от х. Хоботка. Сумма ущерба составила 20 миллионов рублей

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 мая – «ПИК». Напомним, летом прошлого года каменская городская прокуратура проводила проверку на территории Богдановского сельского поселения. Вместе с профильными специалистами проверяли исполнение законодательства о землепользовании и недрах в Каменском районе. Был установлен факт незаконной добычи полезных ископаемых на 600 кв. м земли сельскохозяйственного назначения, что повлекло перекрытие земель на площади 13 400 кв. м.

По материалам прокурорской проверки следственным отделом по г. Донецк СУ СК РФ по РО было возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ. Дело передано в суд. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет.