Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В суд направлено дело о воровстве пластушки в Каменском районе

Комментирует каменский городской прокурор Владимир Рымашевский.

происшествия

В суд направлено дело о воровстве пластушки в Каменском районе

Опубликовано

Предприниматель несколько лет незаконно добывал песчаник в живописном месте недалеко от х. Хоботка. Сумма ущерба составила 20 миллионов рублей

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 мая – «ПИК». Напомним, летом прошлого года каменская городская прокуратура проводила проверку на территории Богдановского сельского поселения. Вместе с профильными специалистами проверяли исполнение законодательства о землепользовании и недрах в Каменском районе. Был установлен факт незаконной добычи полезных ископаемых на 600 кв. м земли сельскохозяйственного назначения, что повлекло перекрытие земель на площади 13 400 кв. м.

По материалам прокурорской проверки следственным отделом по г. Донецк СУ СК РФ по РО было возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ. Дело передано в суд. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 26 мая

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 26 мая

Автор: 25.05.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске на центральном пляже снесли туалет

ЖКХ

В Каменске на центральном пляже снесли туалет

В Донецке жертвой ДТП стала лошадь

происшествия

В Донецке жертвой ДТП стала лошадь

В Донецк с Украины приплыли сигареты на 3 миллиона

происшествия

В Донецк с Украины приплыли сигареты на 3 миллиона

Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей

культура

Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей

Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда

транспорт

Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда

Реклама
Вверх