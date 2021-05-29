29 мая состоялось официальное открытие стадиона Детского спортивного клуба им. Александра Данцева.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 мая – «ПИК». Главная цель, которую преследует организатор нового клуба, каменчанин, российский футболист и тренер Александр Данцев, привлечение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, спорту и воспитание профессиональных футболистов. Предполагается, что на новом поле будут тренироваться мальчишки в четырех возрастных категориях от 4 до 13 лет. Также тренеры клуба будут дополнительно заниматься на безвозмездной основе с учащимися интерната для слабослышащих.

С приветственным словом на церемонии открытия выступили учредитель автономной некоммерческой организации «Детский футбольный клуб» Александр Данцев, его первый тренер Александр Зырянов, председатель Федерации футбола Ростова-на-Дону Сергей Нечай и др. официальные лица. Также на мероприятии присутствовали представители городской администрации, думы, ветераны каменского футбола. Стартовала церемония открытия с выступления танцоров творческого коллектива «Изюминка Дона» старостаничного ЦЭВД. Затем перед гостями выступили спортсмены школы боевого самбо, дуэт футбольного фристайла из Ростова «ArsLemm». В рамках мероприятия состоялся футбольный матч открытого первенства Ростова между командами Детского ФК им. А. Данцева и ФК «Ростов» (2014 г. р.)