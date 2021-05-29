На городском пляже Донецка 29 мая знаменитый чемпион по силовому экстриму Дмитрий Нагорный сделал две попытки сорвать с места и протащить несколько метров три десятка автомобилей такси общей массой около 30 тонн. Оба раза металлические цепи не выдерживали напора богатыря.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 29 мая – «ПИК». При тяговом усилии на спортсмена приходилось около тонны нагрузки. Порядка двух часов ему понадобилось для подготовки к рекорду.

К слову, в России никто пока не отметился более весомыми силовыми достижениями в тяге легковушек. В 2016 г. Крымский силач Джамшид Исматиллаев установил рекорд Российской Федерации, протянув по центральному проспекту Симферополя 12 легковых автомобилей, сцепленных между собой буксировочными тросам, общим весом 15 тонн. В 2015 г. Родион Сукман, самый сильный человек Молдовы, протащил 10 легковушек общим весом 22 тонны на расстояние 4,5 метра.

Саратовский стронгмен Вячеслав Максюта 1 июня 2018 года протащил по набережной в Саратове 23 сцепленных тросами легковушки. После этого рекорда соперничающий с ним Дмитрий Нагорный решил переплюнуть коллегу-богатыря. И это практически удалось.

Нагорный дважды сумел сдвинуть и протащить весь «состав» автомобилей. Жаль, цепи оказались недостаточно прочными. Даже если бы они не порвались, официально фиксировать рекорд не намечалось. Приглашать представителей Книги рекордов России – дорогое удовольствие, говорит атлет. Дмитрию достаточно самого факта, радости победы, адреналина и восторга болельщиков.

– По ощущениям – вначале тяжеловато, потом ничего, нормально! Потенциал есть! Самочувствие отличное! – поделился Дмитрий ощущениями, когда утихли аплодисменты и крики болельщиков.

Тягу машин решили повторить позже, подготовив более прочные сцепки.