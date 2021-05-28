В результате ЧП в х. Гусеве погибли 11 тысяч поросят весом от 7 до 30 кг. Люди не пострадали.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 мая — «ПИК». По информации начальника каменского пожарно-спасательного гарнизона А. Быкадорова, 27 мая на свиноводческом предприятии в хуторе Гусев загорелся производственный корпус. Огонь вспыхнул в 12.48, охватив площадь 2000 кв. метров. С открытым горением спасателям удалось справиться к 16.14, полностью пожар был локализован в 20.25. В тушении были задействованы 4 пожарные автоцистерны.

По предварительным данным, ущерб от пожара составляет около 50 млн руб. Точная причина возгорания будет известна в ближайшие дни после проведения исследований испытательно-пожарной лаборатории.