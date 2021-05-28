Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей

Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей

происшествия

Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей

Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей

Опубликовано

В результате ЧП в х. Гусеве погибли 11 тысяч поросят весом от 7 до 30 кг. Люди не пострадали.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 мая — «ПИК». По информации начальника каменского пожарно-спасательного гарнизона А. Быкадорова, 27 мая на свиноводческом предприятии в хуторе Гусев загорелся производственный корпус. Огонь вспыхнул в 12.48, охватив площадь 2000 кв. метров. С открытым горением спасателям удалось справиться к 16.14, полностью пожар был локализован в 20.25. В тушении были задействованы 4 пожарные автоцистерны. 

По предварительным данным, ущерб от пожара составляет около 50 млн руб. Точная причина возгорания будет известна в ближайшие дни после проведения исследований испытательно-пожарной лаборатории. 

  • Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей
  • Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей
  • Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей
  • Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей
  • Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей
  • Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей
Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 26 мая

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 26 мая

Автор: 25.05.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Донецке жертвой ДТП стала лошадь

происшествия

В Донецке жертвой ДТП стала лошадь

В Каменске на центральном пляже снесли туалет

ЖКХ

В Каменске на центральном пляже снесли туалет

Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей

культура

Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей

В Донецк с Украины приплыли сигареты на 3 миллиона

происшествия

В Донецк с Украины приплыли сигареты на 3 миллиона

Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда

транспорт

Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда

Реклама
Вверх