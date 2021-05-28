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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский школьников учили спасать утопающих

Каменский школьников учили спасать утопающих

образование

Каменский школьников учили спасать утопающих

Каменский школьников учили спасать утопающих

Опубликовано

28 мая учащиеся городских школ №№ 9 и 12 приняли участие в традиционном уроке на тему безопасности на воде.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 мая — «ПИК». Поскольку на центральном пляже проводятся работы по уборке и благоустройству территории, мероприятие прошло на базе Каменского поисково-спасательного подразделения.
Ребята тренировались правильно бросать предполагаемому утопающему спасательный круг, привязанный к веревке, и приспособление из двух поплавков на тросе — так называемый «спасательный конец Александрова», общались через специальное переговорное устройство с водолазом, погрузившимся на дно Донца, примеряли маску аквалангиста.
В завершение спасатели напомнили детям главные правила нахождения у водоемов:

  • ходить на реку только в сопровождении взрослых;
  • не заплывать дальше буйков;
  • купаться только в организованных местах, то есть на пляже.
    Двумя днями ранее сотрудники Каменского поисково-спасательного подразделения провели такой же урок со школьниками поселка Чистоозерного в Каменском районе.

  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
  • Каменский школьников учили спасать утопающих
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