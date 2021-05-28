28 мая каменчане отметили День пограничных войск возле памятника воинам-пограничникам на городской набережной.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 мая — «ПИК». В церемонии принимали участие ныне служащие и ветераны срочной службы в пограничных войсках. Сегодня их было в разы больше, чем в прошлые годы. В числе почетных гостей присутствовал и глава администрации Каменска-Шахтинского Владимир Шевченко, имеющий к этому празднику непосредственное отношение.

— С 1985-го по 1988 год мне говорили: «Кто не был — тот будет, кто был — не забудет». Так оно и случилось, — обратился к собравшимся глава. — Я все время помню службу на Дальнем Востоке на пограничном сторожевом корабле. Каждый из вас прошел свой путь, свою службу. И то, что мы здесь собрались, говорит: мы не потеряли друг друга. Я поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, мира, добра, благополучия.

Поздравили пограничников начальник отдела в г. Каменске пограничного управления УФСБ России по Ростовской области полковник Владислав Бастрюков, первый командир пограничного отряда в Каменске полковник запаса Михаил Даций и председатель Совета ветеранов-пограничников отделения Ростовской региональной общественной организации «Граница» в городе Каменске и Каменском районе Любовь Пушок.

Память пограничников, погибших при выполнении служебного долга, почтили минутой молчания. Завершился митинг возложением цветов.