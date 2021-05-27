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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске открыли виртуальный концертный зал

В Каменске открыли виртуальный концертный зал

культура

В Каменске открыли виртуальный концертный зал

Опубликовано

В рамках нацпроекта Министерства культуры РФ каменский ДК машиностроителей получил грант в 1 млн рублей для создания виртуального концертного зала.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 мая – «ПИК». 27 мая в ДК машиностроителей (мкр. Заводской) состоялась церемония открытия виртуального концертного зала. Мероприятие открыла министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. С приветственным словом выступил также глава каменской администрации Владимир Шевченко

Присутствующим продемонстрировали возможности виртуального концертного зала на примере Адажио Сэмюэла Барбера в исполнении российского национального молодежного симфонического оркестра (трансляция велась из концертного зала им. П.И. Чайковского). 

С открытием концертного зала у каменчан появилась возможность смотреть и слушать в режиме реального времени лучшие концерты классической и современной музыки.

Остается добавить, что концерты будут бесплатными, а зал рассчитан на 84 места.

  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
  • В Каменске открыли виртуальный концертный зал
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