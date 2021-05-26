Нелегальный груз и двух россиян с коробками табачной продукции на северо-западной окраине Донецка, на берегу Северского Донца, задержал пограничный наряд. Дончане на своей стороне получили от украинских подельников две лодки-казанки с контрабандным товаром.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 мая – «ПИК». Как сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, злоумышленники, приняв нелегальный товар, попытались скрыться от пограничного наряда, но их удалось задержать. В коробках оказалось около 40 тысяч пачек сигарет предварительной оценочной стоимостью около 3 млн рублей.

Задержанные привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 18.2 КоАП РФ (нарушение правил въезда в пограничную зону) ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Госграницы РФ). Кроме того, документируют признаки преступления по ч. 2 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий). Наказание по этой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей.